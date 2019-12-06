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Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы ЦПЭ Ингушетии Эльджаркиева

, 13:55 | Ниса Мурзанаева Видео 126

Вместе с руководителем преступной группировки задержаны пятеро его подчиненных.

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Фото, видео: СК РФ

Задержан руководитель организованной преступной группы, причастной к убийству главы ЦПЭ Ингушетии Эльджаркиева, Хасан Полонкоев и пятеро ее участников. Задержание произошло во время спецоперации, проведенной Следственным комитетом и ФСБ России при взаимодействии с МВД РФ и Росгвардией.

«6 декабря в Москве и Республике Ингушетия проведена спецоперация, по результатам которой задержан руководитель организованной преступной группы Хасан Полонкоев и пятеро участников», — сообщила пресс-секретарь Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

 

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры доставления Хасана Полонкоева в офис Следственного комитета РФ. Мужчину заключили в наручники и привезли на газели сотрудники в форме ФСБ.

По версии следствия, организованная преступная группировка совершила убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева. Отмечается, что эти же злоумышленники совершили нападение на убитого 12 января 2019 года.

Расследование продолжается. Правоохранители разыскивают других лиц, причастных к преступлениям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подробностях убийства главы ЦПЭ Ингушетии Эльджаркиева.

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