На раскрытие убийства главы ЦПЭ Ингушетии Эльджаркиева ушло две недели

Убийство главы ингушского Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда раскрыто. На это у следователей ушло две недели, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как пишет издание, в убийстве подозревают членов религиозной секты баталхаджинцев из села Экажево, а мотивом преступления называют кровную месть. На сегодняшний день по этому делу задержаны четыре человека, однако непосредственный исполнитель, по мнению следователей, скрылся в Турции. Сообщается также, что все подозреваемые приходятся друг другу родственниками, а Эльджаркиева они считали причастным к организации убийства их лидера Ибрагима Белхароева, которое было совершено в 2018 году и до сих пор не раскрыто.

По данным источника издания, раскрыть преступление удалось с помощью камер наблюдения и системы регистрации передвижения транспорта «Поток».

Как ранее сообщал 5-tv.ru руководитель Центра противодействия экстремизму Республики Ингушетия, майор полиции Ибрагим Эльджаркиев и его родной брат Абдулахмед были застрелены 2 ноября в Москве. Киллер прямо под камерой наблюдения расстрелял мужчин из пистолета практически в упор и скрылся.