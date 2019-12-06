Кадры с места обысков по делу об убийстве главы ЦПЭ Ингушетии Эльджаркиева

Сотрудники ФСБ проводят обыски в доме руководителя организованной преступной группы Хасана Полонкоева. Сам мужчина доставлен в Следственный комитет РФ для допроса. Его банда подозревается в причастности к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.

Следственные мероприятия также проводятся в доме главы Контрольно-счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхароева в городе Назрань. Пока неизвестно связаны ли обыски у Белхароева с делом об убийстве главы ЦПЭ Ингушетии Эльджаркиева.

В настоящее время Полонкоев доставлен для допроса в Следственный комитет РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что главу ОПГ, причастной к убийству Эльджаркиева, Хасана Полонкоева задержали вместе с пятью подчиненными. По версии следствия, члены банды до убийства осуществили нападение на главу Центра «Э» 12 января 2019 года.