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Кадры с места обысков по делу об убийстве главы ЦПЭ Ингушетии Эльджаркиева

, 14:17 | Ниса Мурзанаева Видео 37

Силовики проводят следственные мероприятия в доме руководителя ОПГ, причастной к преступлению.

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Фото, видео: СК РФ

Сотрудники ФСБ проводят обыски в доме руководителя организованной преступной группы Хасана Полонкоева. Сам мужчина доставлен в Следственный комитет РФ для допроса. Его банда подозревается в причастности к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.

Следственные мероприятия также проводятся в доме главы Контрольно-счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхароева в городе Назрань. Пока неизвестно связаны ли обыски у Белхароева с делом об убийстве главы ЦПЭ Ингушетии Эльджаркиева.

В настоящее время Полонкоев доставлен для допроса в Следственный комитет РФ. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что главу ОПГ, причастной к убийству Эльджаркиева, Хасана Полонкоева задержали вместе с пятью подчиненными. По версии следствия, члены банды до убийства осуществили нападение на главу Центра «Э» 12 января 2019 года.

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