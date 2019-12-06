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Очередной памятник советским воинам снесли в Литве

, 17:58 Эфирная новость 57

Обелиск, установленный на центральной площади в Шяуляе, разрушили под предлогом реконструкции.

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Фото, видео: 5-tv.ru

В Литве вновь показали свое отношение к истории. В городе Шяуляй снесли очередной памятник красноармейцам. Монумент установили на центральной площади после Великой Отечественной войны, когда прошла церемония перезахоронения советских солдат, павших в боях за город.

Обелиск снесли под предлогом реконструкции. Сохранить его не раз призывали наши дипломаты. Ведь мемориал был внесен в список культурного наследия. 

Почти такая же участь ждет теперь и надгробия. Их планируют опустить в землю, чтобы те не возвышались над площадью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об осквернении памятника советским воинам в Молдавии.

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Очередной памятник советским воинам снесли в Литве

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