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В Молдавии вновь осквернили память советских героев

, 15:01 | Валентин Черников Фото 32

Вандалы разбили мемориальную плиту лейтенанта Суворина и написали на ее месте слово «оккупант».

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Фото, видео: Посольство России в Республике Молдова

В Молдавии осквернили память героя Великой Отечественной войны. Об этом сообщило в социальных сетях посольство РФ в республике.

Вандалы разбили мемориальную плиту лейтенанта Василия Суворина в селе Кошница, а на ее месте написали слово «оккупант». Как указывает российское представительство, в течение двух дней июля 1941 года командир пулеметного взвода Суворин держал оборону против сил фашистских захватчиков.

Представители посольства направили ноту в МИД Молдавии и встретились с представителями местных властей. Поиском виновных займется полиция. Руководство населенного пункта распорядилось о восстановлении мемориала.

Как заверяют в российской дипмиссии, попытки маргиналов представить освободителей в виде оккупантов не встречают поддержки у братского народа Молдавии.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кишиневе вандалы осквернили памятник Герою Советского Союза.

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