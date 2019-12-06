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  4. Более 3,5 тысяч студентов участвуют в текущем этапе конкурса «Профстажировки2.0»

Более 3,5 тысяч студентов участвуют в текущем этапе конкурса «Профстажировки2.0»

, 19:12 | Сергей Зеленский Видео 43

Участники проекта должны решить конкретные задачи от потенциального работодателя.

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Фото, видео: ТАСС / Антон Новодережкин, 5-tv.ru

Всероссийский конкурс студенческих работ «Профстажировки2.0» вступил в активную фазу — участники приступили к выполнению практических занятий от работодателей.

Этот проект для талантливой молодежи организован президентской платформой «Россия — страна возможностей» и Общероссийским народным фронтом, рассказала член ОНФ, эксперт Мария Петрова.

«Это значимый проект, который охватывает и работодателей, и молодых специалистов — студентов, выстраивает двустороннюю связь. Это настоящая полноценная платформа, которая помогает нам вместе выстраивать так называемый карьерный лифт», — отметила она.

По словам Петровой, для молодых специалистов «Профстажировки2.0» — это возможность заявить о себе, получить дополнительные навыки.

«Проект позволяет сделать образование более практикориентированным, а для работодателей он позволит выявить те самые самородки со всей страны, и таким образом пополнить штат высококвалифицированными специалистами», — добавила член ОНФ.

Всего на сайте профстажировки.рф к началу декабря зарегистрировались 78 142 студента, из которых 3 687 участвуют в конкурсе. Они получили от работодателя подтверждение заявки и пишут курсовую или дипломную работу, решая актуальную задачу конкретной компании. Срок ее выполнения — до 15 января 2020 года, а 15 февраля будут объявлены итоги конкурса.

Авторы лучших решений получат приглашение пройти стажировку с возможностью дальнейшего трудоустройства.

Следующий конкурс стартует 1 февраля 2020 года.

Всего на сайте размещено порядка четырех тысяч кейсов от 1160 партнеров-работодателей. В их числе: Минстрой России, ООО «СИБУР Холдинг», ПАО «Россети», ОАО «РЖД», ПАО «Ростелеком», ПАО «Аэрофлот», ГК «Росатом», ГК «ВЭБ. РФ», «Группа ГАЗ», АО «Росгеология», ПАО «Квадра» и другие.

Платформа «Россия — страна возможностей» была создана указом президента 22 мая 2018 года в качестве агрегатора образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных общественных инициатив. Она объединила 19 проектов, таких как, в частности, конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки» и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что участники «Россия — страна возможностей» победили в мировом бизнес-чемпионате.

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