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Поклонники заметили у Светланы Лободы лишний палец на ноге

, 20:21 | Мия Субботина Фото 63

В комментариях под свежим снимком певицы идет активное обсуждение, откуда взялся шестой палец на ноге звезды.

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Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

Поклонники активно обсуждают недавно опубликованную фотографию Светланы Лободы в ее Instagram-аккаунте. Артистка поделилась снимком обложки своего сингла, где продемонстрировала свою изящную ножку. Внимательные поклонники обратили внимание на ногу звезды — если приглядеться, то на ней видно шесть пальцев.

«По кромке лезвия я палевная бестия. Туда, где весело, пропала без вести…» — подписала она пост строчкой из своего нового хита.

Instagram @lobodaofficial

Поклонники разделились в комментариях на два лагеря: одни фанаты выразили предположение, что это такой ракурс у фотографии и поэтому смотрится, что на ноге больше пальцев, чем должно быть. А другие уверены, что всему виной ошибка во время обработки снимка в фоторедакторе.

«Это шесть пальцев, это так отсвечивает зона стопы. ️Вы что! Видно же»;

«Пальцев пять смотрите внимательно, последнее это не палец, сами так ногу выверните и увидите»;

«Светочка, песня огонь, а у тебя реально шесть пальцев на ноге??? Или фотошопчик???»;

«Нет там шести пальцев, что вы принимаете за мизинец — это подушечка стопы, ракурс такой», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Светлана Лобода очаровала фанатов в сексуальном образе.

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