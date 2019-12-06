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«Лобода — синоним страсти»: певица очаровала фанатов в сексуальном образе

, 11:40 | Мия Субботина Видео 258

Артистка опубликовала снимок обложки своего нового сингла.

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Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

Певица Светлана Лобода представила обложку нового сингла, опубликовав фото на своей странице в Instagram. Артистка предстала в страстном образе — на снимке она приоткрыла рот, готовая с жадностью обласкать свою ногу.

«По кромке лезвия я палевная бестия. Туда, где весело, пропала без вести…» — подписала пост звезда.

Поклонники отметили, что песня — несомненный хит, который уже стал для многих фанатов одной из любимых песен звезды. Также подписчики подчеркнули эротичный образ Лободы и написали ей восхищенные комментарии под постом.

«Малышка Lo — синоним страсти»;

«Это хит, то, что многие ждали после выхода песни случайная!!! Рискованно, дерзко, современное звучание!»;

«Это разнос!!! Жду альбом!!!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Светлана Лобода пошутила над клипом Линдеманна со своим участием.

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