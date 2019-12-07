«Оскорблял и натравливал публику»: Экс-агент Дениса Косякова об угрозах с его стороны

Российский актер Денис Косяков в конце октября сообщил поклонникам, что бывшая помощница, актриса Ольга Ковалева, обманула его. Артист утверждал, что женщина якобы долгое время удерживала его гонорар у себя. В свою очередь Ольга не стала терпеть клевету и подала в суд на экс-коллегу, пишет StarHit.

С Ковалевой Косяков работал еще во время съемок в сериале «Любовь на районе». По его словам, пока он не получил статус индивидуального предпринимателя, Ольга получала зарплату вместо него. Но доверительным отношениям пришел конец, когда Ковалева решила оставить у себя сумму в размере 600 тысяч рублей.

«У меня не было статуса ИП, поэтому зарплату получала она. Получала, а потом решила не отдавать. Я с ней судился. Суд обязал ее выплатить мне 600 тысяч рублей. И все. Теперь она должна мне эти деньги», — рассказал он.

Ольга Ковалева возмущена — она утверждает, что уже более десяти лет не общается с актером. Она также подала на него иск в суд и сейчас общается с участковыми по этому вопросу.

«Также он меня оскорблял и натравливал публику, чтобы мне передавали „приветы“. На сегодняшний день я общаюсь с участковыми по своим заявлениям в адрес Косякова. <…> Да, мы действительно встречались с ним в Бабушкинском суде Москвы, также я лично подавала на него в Зеленоградский суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Это было в 2010 году», — отметила Ковалева.

Пиар-агент Ольги Ковалевой Сергей Дворцов утверждает, что несмотря на видимое спокойствие, которое старается сохранять бывшая коллега Косякова, женщина заметно нервничает. Она сильно переживает, так как ей постоянно поступают сообщения с оскорблениями и угрозами.

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