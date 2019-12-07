Александр Васильев раскритиковал Лободу за костюм с «конкурса красоты в райцентре»

Известный телеведущий и модельер Александр Васильев не поскупился на нелестные комментарии в адрес нового образа певицы Светланы Лободы, пишет издание 7days.ru.

Наставница вокального проекта «Голос. Дети» появилась на церемонии вручения ежегодной премии «Золотой граммофон». По словам историка моды, Лобода выбрала не самый удачный образ для посещения красной ковровой дорожки — в спортивном костюме она выглядела так, будто собиралась посетить конкурс красоты в райцентре. А леопардовый принт — дань моде 2014 года.

«Леопардовый костюм Светланы Лободы, демонстрирующий ее шикарную фигуру, выглядит очень провинциально, как будто Света собралась на конкурс красоты в райцентре. Несмотря на мое хорошее отношение к ней, мне этот наряд не нравится. Вызывает ассоциации с мультфильмом „Бременские музыканты“. Брюки клеш один в один как у Трубадура», — заявил Александр Васильев.

Историк моды подчеркнул, что несмотря на его хорошее отношение к звезде, ему этот наряд не пришелся по душе.

К слову, на светском мероприятии также были замечены: Сергей Лазарев, Ани Лорак, Полина Гагарина, Вера Брежнева, Денис Клявер с супругой Ириной, Юлия Барановская, певица Макsим, Ирина Дубцова и многие другие.

Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты обсуждают платье Светланы Лободы на «Золотом граммофоне».