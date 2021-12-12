Найден способ сбросить вес без диет и тренировок

Американские ученые Пэм Тауб из Калифорнийского университета и Сатчидананда Панда из Института биологических исследований Солка нашли способ быстрого похудения. Согласно рекомендациям специалистов, пищу нужно принимать только в течение десяти часов, после чего делать 14-часовую паузу, пишет «Российская газета».

К такому выводу эксперты пришли в результате эксперимента, в котором приняли участие 19 мужчин и женщин, страдающих метаболическим синдромом — нарушением обмена веществ, связанным с нездоровым образом жизни.

Проект длился 12 недель. После того как у добровольцев взяли анализы, врачи вывели им единую рекомендацию: употреблять пищу только в течение десяти часов. Калорийность необходимо было подсчитывать с помощью специального приложения.

По итогу трехмесячного эксперимента в среднем у всех участников исследования уменьшился уровень холестерина, понизилось артериальное давление, а содержание сахара в крови приблизилось к норме. В то же время окружность талии уменьшилась примерно на пять сантиметров, а потеря веса составила три килограмма.

Участники эксперимента чувствовали себя энергичнее, так как нормализовали режим сна и питания — количество часов на прием пищи сократилось с 15 до 11 часов в сутки.

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