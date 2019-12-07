Уфимцу выдали часть пенсии печеньем

Печеньем выдали часть пенсии жителю Уфы. Об этом сообщил портал Ufa1.ru. По словам дочери пенсионера Татьяны, 5 декабря к нему пришла почтальон. Ветеран труда ждал своей выплаты — 13 тысяч 27 рублей и 40 копеек. Из этой суммы пожилому мужчине выдали 13 тысяч. Оставшиеся деньги сотрудница почты заменила на пачку кондитерского изделия.

«Сказала, мол, им так велели суммы до 100 рублей выдавать. Пока мой пенсионер в себя приходил, почтальон ушла», — рассказала Татьяна.

На горячей линии Пенсионного фонда даме не ответили, а в уфимском отделе ПФР посоветовали самой разбираться с «Почтой России». Женщина набрала единый номер почты — других контактов в пенсионной квитанции не указали.

«Часа два меня мотали от одного оператора к другому, потом потребовали личные данные. Результатов пока нет. Мне интересно, а что делать в этой ситуации пенсионерам, у которых нет детей, внуков?» — спрашивает Татьяна.

Второй вопрос, которым задается женщина — куда уходят недоплаченные пенсионерам деньги? В пресс-службе «Почты России» на это не ответили и заявили, что информация о выдачи печенья вместо денег не может быть правдой.

Ранее 5-tv.ru писал, что выплаты для неработающих пенсионеров увеличатся с 2020 года.