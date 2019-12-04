Выплаты для неработающих пенсионеров увеличатся с 2020 года

В Пенсионном фонде России рассказали о порядке индексации пенсий в 2020 году. Как сообщает KP.RU, с 1 января выплаты для неработающих пенсионеров увеличатся на 6,6%, то есть на тысячу рублей в месяц. Соответственно, средний же размер страховой пенсии для данной категории граждан составит 16, 4 тысячи рублей.

Кроме того, доход в следующем году вырастет у участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получающих две пенсии и повышенные социальные выплаты. В 2020 году они будут получать 46,5 и 39,9 тысячи рублей соответственно.

Отмечается, что ПФР проведет индексацию с опережением инфляции — на месяц раньше срока, установленного законом, то есть не с 1 февраля, а с 1 января. Сам размер индексации будет равен 3,8%.

При этом расходы государственного бюджета на увеличение выплат пенсионерам составят 423 миллиарда рублей. Президент России Владимир Путин уже подписал закон о бюджете Пенсионного фонда до 2022 года.

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