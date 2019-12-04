  1. Пятый канал
  4. Выплаты для неработающих пенсионеров увеличатся с 2020 года

Выплаты для неработающих пенсионеров увеличатся с 2020 года

, 18:50 | Карина Бернтгольц Видео 152

В Пенсионном фонде России рассказали об индексации пенсий, которая запланирована на 1 января следующего года.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, Nick White, Komsomolskaya Pravda

В Пенсионном фонде России рассказали о порядке индексации пенсий в 2020 году. Как сообщает KP.RU, с 1 января выплаты для неработающих пенсионеров увеличатся на 6,6%, то есть на тысячу рублей в месяц. Соответственно, средний же размер страховой пенсии для данной категории граждан составит 16, 4 тысячи рублей.

Кроме того, доход в следующем году вырастет у участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получающих две пенсии и повышенные социальные выплаты. В 2020 году они будут получать 46,5 и 39,9 тысячи рублей соответственно.

Отмечается, что ПФР проведет индексацию с опережением инфляции — на месяц раньше срока, установленного законом, то есть не с 1 февраля, а с 1 января. Сам размер индексации будет равен 3,8%.

При этом расходы государственного бюджета на увеличение выплат пенсионерам составят 423 миллиарда рублей. Президент России Владимир Путин уже подписал закон о бюджете Пенсионного фонда до 2022 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, при каких условиях россияне смогут уйти на пенсию досрочно.

Читайте также

Мосгорсуд простил долг в два миллиарда рублей дворнику из Подмосковья

Банки готовы снизить ставки по кредитам, выданным с помощью биометрии
+3° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
64.19
0.05 71.11
0.05
ТОП-5 знаков зодиака, которые не умеют дружить

Последние новости

19:48
Партия Медведчука назвала обыски в его офисе «расправой над оппозицией»
19:47
Суд заменил активисту Гальперину условный срок на реальный
19:38
Какие штрафы для водителей появятся с 1 января 2020 года
19:30
Сергей Лазарев затроллил гостей на светской вечеринке — видео
19:22
После пожара в одесском колледже пропали десять человек
19:18
В башне Москва-Сити при пожарной эвакуации люди выбивали запертые двери

Сейчас читают

Валдиса Пельша прооперировали в столичной больнице
Гороскоп на 4 декабря: Солнце в Стрельце готовит всем приятные сюрпризы
Как западные СМИ отреагировали на запуск «Силы Сибири»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]