«Законодатель телевизионной магии»: Турчин оценил масштаб личности Кашпировского

Экстрасенс Турчин назвал Кашпировского законодателем «телевизионной магии»

Психотерапевт и телеведущий Анатолий Кашпировский был законодателем «телевизионной магии», с которым не сравнятся даже участники «Битвы экстрасенсов». Об этом экстрасенс Никита Турчин рассказал в беседе с 5-tv.ru на похоронах Кашпировского.

По словам Турчина, он познакомился с Кашпировским после его возвращения в Россию. Экстрасенс отметил, что психотерапевт не любил журналистов, поэтому добиться от него полноценного интервью было непросто.

«Пообщаться с ним и прикоснуться к легенде — это просто дорогого стоит. Мне безумно жалко осознавать, что умирают легенды», — сказал Турчин.

Он подчеркнул, что считает масштаб личности Кашпировского значительно шире образа экстрасенса или гипнотизера.

«Вся „Битва экстрасенсов“ нервно курит в сторонке по сравнению с Анатолием Кашпировским, который законодатель вот этой телевизионной магии», — заявил он.

Турчин добавил, что для него Кашпировский был прежде всего «человеком с большой буквы». Он также напомнил, что психотерапевт активно занимался спортом, был депутатом и выступал переговорщиком с террористами.

«Если он помог хоть одному человеку, его жизнь, в буквальном смысле слова, неспроста существовала на этой земле», — отметил экстрасенс.

Особенно печальным Турчин назвал то, что представители молодого поколения могут уже ничего не знать о Кашпировском.

Анатолий Кашпировский скончался 3 октября в возрасте 87 лет. Прощание с психотерапевтом и телеведущим проходит 8 октября в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве. Похороны состоятся отдельно в закрытом формате.

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