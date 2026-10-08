«Законодатель телевизионной магии»: Турчин оценил масштаб личности Кашпировского
По словам экстрасенса, молодое поколение уже может не знать человека, которого он считает настоящей легендой своего времени.
Фото, видео: legion-media/PhotoXPress.ru; 5-tv.ru
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Экстрасенс Турчин назвал Кашпировского законодателем «телевизионной магии»
Психотерапевт и телеведущий Анатолий Кашпировский был законодателем «телевизионной магии», с которым не сравнятся даже участники «Битвы экстрасенсов». Об этом экстрасенс Никита Турчин рассказал в беседе с 5-tv.ru на похоронах Кашпировского.
По словам Турчина, он познакомился с Кашпировским после его возвращения в Россию. Экстрасенс отметил, что психотерапевт не любил журналистов, поэтому добиться от него полноценного интервью было непросто.
«Пообщаться с ним и прикоснуться к легенде — это просто дорогого стоит. Мне безумно жалко осознавать, что умирают легенды», — сказал Турчин.
Он подчеркнул, что считает масштаб личности Кашпировского значительно шире образа экстрасенса или гипнотизера.
«Вся „Битва экстрасенсов“ нервно курит в сторонке по сравнению с Анатолием Кашпировским, который законодатель вот этой телевизионной магии», — заявил он.
Турчин добавил, что для него Кашпировский был прежде всего «человеком с большой буквы». Он также напомнил, что психотерапевт активно занимался спортом, был депутатом и выступал переговорщиком с террористами.
«Если он помог хоть одному человеку, его жизнь, в буквальном смысле слова, неспроста существовала на этой земле», — отметил экстрасенс.
Особенно печальным Турчин назвал то, что представители молодого поколения могут уже ничего не знать о Кашпировском.
Анатолий Кашпировский скончался 3 октября в возрасте 87 лет. Прощание с психотерапевтом и телеведущим проходит 8 октября в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве. Похороны состоятся отдельно в закрытом формате.
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