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Обыски прошли в департаменте лесного хозяйства Приморского края

, 7:56 | Василий Заика Видео 34

Оперативные мероприятия проводились в кабинете главного специалиста департамента Елены Филатовой в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Фадеичев

Правоохранительные органы провели обыски в департаменте лесного хозяйства администрации Приморского края.

Как сообщает «Интерфакс», оперативные мероприятия прошли в служебном кабинете главного специалиста Елены Филатовой в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве.

Известно, что в мае 2019 года бывший глава департамента лесного хозяйства Владимир Иванов был приговорен судом к четырем годам заключения за получение взятки в размере 550 тысяч долларов.

Летом 2016 года экс-чиновник за деньги предлагал одной из лесозаготовительных компаний поспособствовать в решении вопроса о продлении аренды участков леса для заготовки древесины.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры с места обысков по делу об убийстве главы ЦПЭ Ингушетии Эльджаркиева.

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