Обыски прошли в департаменте лесного хозяйства Приморского края

Правоохранительные органы провели обыски в департаменте лесного хозяйства администрации Приморского края.

Как сообщает «Интерфакс», оперативные мероприятия прошли в служебном кабинете главного специалиста Елены Филатовой в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве.

Известно, что в мае 2019 года бывший глава департамента лесного хозяйства Владимир Иванов был приговорен судом к четырем годам заключения за получение взятки в размере 550 тысяч долларов.

Летом 2016 года экс-чиновник за деньги предлагал одной из лесозаготовительных компаний поспособствовать в решении вопроса о продлении аренды участков леса для заготовки древесины.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры с места обысков по делу об убийстве главы ЦПЭ Ингушетии Эльджаркиева.