В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль — «этикетка энергоэффективности». Данная мера связана с вступлением в силу с 31 марта 2020 года ГОСТа по информированию потребителей об экологических показателях транспортных средств, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.

Этикетка энергоэффективности будет включать в себя сведения о содержании углекислого газа в выхлопе машины и количестве потребления топлива на 100 километров пути. В документе для электромобилей будут указаны объем потребления электроэнергии и данные о запасе хода.

Отмечается, что вводимый государственный стандарт коснется легковых и грузовых автомобилей массой до 3,5 тонны.

В данный момент в перечень сопроводительных документов на машину входят паспорт транспортного средства, сервисная книжка и руководство по эксплуатации.

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