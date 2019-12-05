Полис ОСАГО может подорожать на треть

Стоимость полиса ОСАГО может вырасти на треть, сообщили «Известия». Таким заявлением Российский союз страховщиков (РСА) отреагировал на новые поправки в закон об ОСАГО. Законопроект внесли депутаты Госдумы 20 ноября. Он предусматривает введение индивидуальных ставок для нарушителей правил дорожного движения.

С подобной инициативой ранее выступал Минфин. Представители органа власти предлагали привязать индивидуальный тариф к грубым нарушениям ПДД: превышение скорости более чем на 60 километров в час, езда за рулем в состоянии опьянения, пересечение двойной сплошной, проезд на красный свет. При этом министерство предлагало отменить коэффициенты за регион России и за мощность мотора.

Самым негативным моментом в законопроекте Минфина стало расширение коридора базового тарифа на 82% в 2020 году. По сути, речь шла о повышении тарифа на эту цифру, поскольку страховщики и сегодня могут снижать тариф, но не делают этого. По этим причинам документ министерства не прошел одобрение в парламенте.

Нынешний законопроект вновь призывает исключить коэффициент мощности двигателя и сохранить коэффициент за грубые нарушения ПДД. При этом тарифный коридор будет расширен вверх и вниз на 30%, заявили в РСА. Это значит, что фактически стоимость полиса ОСАГО увеличится на треть.

Как уточняет издание, сильнее всех от подорожания пострадают жители городов-миллионников, где уже имеется высокий территориальный тариф: Москва, Пермь, Челябинск, Казань. Там базовая ставка вырастет вдвое. В Петербурге и Подмосковье она увеличится в 1,8 и 1,7 раза соответственно.

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