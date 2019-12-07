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Хоккеист Александр Овечкин сказал, когда завершит карьеру

, 11:10 | Валентин Черников 76

Капитан Washington Capitals заявил, что планирует побить рекорд Уэйна Гретцки.

Фото: www.globallookpress.com / Keith Birmingham

О завершении своей карьеры рассказал капитан Washington Capitals Александр Овечкин, сообщает портал Championat.com. По словам игрока, он уйдет на покой, если побьет рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

На счету россиянина 678 шайб, у его кумира — 894. Как добавил Овечкин, после установления нового рекорда он мгновенно уйдет на пенсию, и его больше не увидят на льду. Спортсмен уже стал вторым хоккеистом в истории НХЛ после Гретцки, который отправил кому 675 шайб в ворота соперников до 35-летнего возраста.

Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Овечкин сам готовит и развозит пиццу американцам, а вырученные деньги пускает на благотворительность.

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