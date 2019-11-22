Легендарный Александр Овечкин доставляет пиццу ошарашенным американцам

Трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стенли, легендарный Александр Овечкин готовит и развозит пиццу. Впрочем, завершать карьеру в НХЛ легендарный форвард пока не планирует. А профессию повара и курьера освоил ради благотворительности: деньги идут в фонд помощи больным детям. Единственная проблема: при виде Овечкина, шокированные заказчики сразу не могут сообразить, что им делать. То ли расплачиваться, то ли просить автограф. И самое главное — стоит ли оставлять чаевые.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Александр Овечкин и его жена Настасья Шубская нарядились на Хэллоуин.