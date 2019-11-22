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  4. Легендарный Александр Овечкин доставляет пиццу ошарашенным американцам

Легендарный Александр Овечкин доставляет пиццу ошарашенным американцам

, 16:20 Эфирная новость 517

Время от времени хоккеист сам готовит и развозит еду по адресам, а вырученные деньги пускает на благотворительность.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, 5-tv.ru

Трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стенли, легендарный Александр Овечкин готовит и развозит пиццу. Впрочем, завершать карьеру в НХЛ легендарный форвард пока не планирует. А профессию повара и курьера освоил ради благотворительности: деньги идут в фонд помощи больным детям. Единственная проблема: при виде Овечкина, шокированные заказчики сразу не могут сообразить, что им делать. То ли расплачиваться, то ли просить автограф. И самое главное — стоит ли оставлять чаевые.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Александр Овечкин и его жена Настасья Шубская нарядились на Хэллоуин.

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