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Малышева развеяла пять популярных мифов об МРТ

, 17:11 | Анастасия Игонина Видео 108

Телеведущая и доктор развенчала устоявшиеся предрассудки о магнитно-резонансной томографии.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Vladimir Mayorov, Sebastian Gollnow, 003 David Devins

Елена Малышева развенчала популярные мифы о процедуре МРТ. Телеведущая опубликовала информационный ролик на своей странице в Instagram.

Так, врач отметила, что магнитно-резонансная томография абсолютно безвредна и безболезненна. Многие пациенты ошибочно полагают, что во время процедуры подвергаются облучению. Малышева объясняет: исследование ведется при помощи магнитных волн, а не рентгеновских лучей, поэтому никакого вреда организму не несет.

Также Елена обратила внимание на еще одно распространенное заблуждение. Пациенты часто путают КТ и МРТ, полагая, что это синонимы. Однако это два совершенно разных исследования, которые работают по разным принципам. Так, при КТ как раз используются рентген-лучи, которых боятся многие россияне.

Малышева предостерегла подписчиков и от слепой любви к МРТ. Нередко россияне считают, что томограмма — лучший и самый надежный способ узнать о состоянии здоровья, и склонны пренебрегать прочими методами исследованиями. Телеведущая подчеркивает: к этому варианту врачи прибегают только тогда, когда другие способы диагностики дали сомнительные результаты или есть подозрения на патологию головного и спинного мозга, позвоночника или органов брюшной полости.

Также неверно считать, что перед МРТ не требуется специальная подготовка. Елена напомнила о том, что во время процедуры придется неподвижно пролежать порядка получаса — поэтому перед исследованием стоит воздержаться от питья и заблаговременно посетить уборную.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Малышева посоветовала оградить мужчин от запаха лаванды.

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