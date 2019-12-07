Дочь Варум и Агутина создала себе новые имя и фамилию

Дочь знаменитых Анжелики Варум и Леонида Агутина Елизавета — тоже певица и музыкант — в свои 20 лет решила создать собственный псевдоним. Теперь Елизавета, которая большую часть времени проживает в США, выступает как Лиз Холлоуэй.

Девушка основала собственную группу — «Bruvvy Band», солисткой которой и является. Накануне Лиза вместе со звездными родителями выступила в «Крокус Сити Холле».

Тем не менее, девушка не сидит у них на шее. Как рассказывал сам Леонид, дочь учится и профессионально занимается музыкой, а в свободное время подрабатывает официанткой, так как знает цену деньгам.

Вероятно, решение Лизы взять сценический псевдоним было обусловлено ее желанием не прикрываться знаменитыми фамилиями мамы и папы, а работать над собственной репутацией.

Ранее Леонид Агутин рассказал об ухажерах дочери Елизаветы.