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«Сам его боялся»: Леонид Агутин рассказал об ухажерах дочери

, 19:37 | Светлана Александрова Эксклюзивное интервью 68

У 20-летней Лизы Варум много поклонников и претенденты на ее руку и сердце проходят жесткое испытание знакомством с звездным папой девушки.

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Фото, видео: ТАСС / Максим Блинов, 5-tv.ru

Младшей дочери Леонида Агутина Елизавете уже 20 лет и вполне естественно, что у нее много поклонников. Однако своего единственного девушка пока не нашла. Претенденты же подвергаются жесткому испытанию знакомством со знаменитым Лизиным папой.

«Рассказываю всегда историю про то, кто я, где я служил. Как я хорошо умею обращаться с оружием, рукопашным боем», — пошутил Агутин в интервью программе «Светская хроника».

Отбор проходит не каждый. Так, музыкант с ужасом вспоминает первого бойфренда Лизы, который не вызвал у отца никакого доверия.

«Я сейчас его вспоминаю, меня аж передергивает. Сам боялся, это кошмар. Какие-то черные силы. Какой-то гот…» — говорит певец.

А вот один из кавалеров очень понравился родителям. Это был музыкант с Кубы, барабанщик Марк. Без вредных привычек. Елизавету любил и уважал. Однако через три года он девушке наскучил.

«Я ей говорю: „Лиза, зачем ты с ним расстаешься?“ Она говорит: „Пап, у него нет чувства юмора. Я устала, я не могу больше“» - рассказывает Агутин.

Отец с опаской относится к тому, что дочь найдет себе мужчину с чувством юмора.

«И кто он будет? Музыкант, бухать, курить будет. Я же знаю, что будет дальше. Что я могу? Как я могу сказать ей? А ее мама с таким человеком прожила уже 22 года, понимаете», — сетует артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина летом подрабатывает официанткой.

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