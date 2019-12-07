Свет внезапно погас на переговорах Путина и Лукашенко

Электричество внезапно выключилось во время переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко после вступительного слова обоих лидеров.
«Закончилось (электричество — прим.ред.)», — цитирует шутку главы российского государства РИА Новости.
«Это все Дима Песков (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков), я знаю», — с юмором добавил белорусский лидер.
Делегации посмеялись и продолжили консультации.
Лукашенко прибыл 7 декабря в Сочи для переговоров с Путиным. Стороны планируют обсудить дорожные карты по развитию союзнических отношений, Союзного государства, крупные инвестиционные проекты, поставки и транзит газа.
Москва и Минск 8 декабря отметят 20-летие со дня подписания договора о создании Союзного государства.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео приезда Александра Лукашенко в сочинскую резиденцию Бочаров Ручей.