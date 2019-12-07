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Свет внезапно погас на переговорах Путина и Лукашенко

, 17:11 | Сергей Зеленский Видео 211

Президенты РФ и Белоруссии с юмором отнеслись к произошедшему.

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Фото, видео: ТАСС / Дмитрий Астахов/POOL, 5-tv.ru

Электричество внезапно выключилось во время переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко после вступительного слова обоих лидеров.

«Закончилось (электричество — прим.ред.)», — цитирует шутку главы российского государства РИА Новости.

«Это все Дима Песков (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков), я знаю», — с юмором добавил белорусский лидер.

Делегации посмеялись и продолжили консультации.

Лукашенко прибыл 7 декабря в Сочи для переговоров с Путиным. Стороны планируют обсудить дорожные карты по развитию союзнических отношений, Союзного государства, крупные инвестиционные проекты, поставки и транзит газа.

Москва и Минск 8 декабря отметят 20-летие со дня подписания договора о создании Союзного государства.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео приезда Александра Лукашенко в сочинскую резиденцию Бочаров Ручей.

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