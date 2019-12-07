«Надо жить по средствам»: Рудковская обвинила Плющенко в транжирстве

Продюсер Яна Рудковская попыталась вразумить своего супруга фигуриста Евгения Плющенко по поводу его расточительности. Очередной эпизод из частной жизни звездных супругов попал в реалитишоу «ЯнаСупер», пишет Дни.ру.

Члены семейства уже наслаждаются наличием бани на территории своего загородного дома, однако Евгений захотел еще одну, да еще и плавучую. Однако Яна уверена, что без этого дорогостоящего сооружения вполне можно обойтись.

«Делать вторую — это излишество. Надо жить по средствам», — попыталась вразумить мужа продюсер.

Он, в свою очередь, уверен, что это хорошие инвестиции в дальнейшую жизнь. Спор едва не дошел до дележа имущества. Но Рудковская категорична и заявляет, что хоть сейчас готова отказаться от своей доли «кордона» — так супруги называют свой дом.

В одном из предыдущих эпизодов «ЯнаСупер» Рудковская устроила разборки на Дрезденском оперном балу в Санкт-Петербурге.