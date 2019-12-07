«А вам слабо?» Седокова запустила челлендж с поеданием лука в сети

Певица Анна Седокова не перестает удивлять подписчиков. В этот раз артистка решила запустить челлендж с поеданием лука в сети. Таким необычном способом звезда советует проверить пользователям любит ли их партнер или нет. Роликом знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

«#чиполлиночеллендж как проверить парня любит ли он тебя? Легко! А вам слабо?» — подписала пост звезда.

Instagram @annasedokova

После того, как Анна откусила несколько раз лук, она полезла целоваться к любимому, однако тот заявил, что не будет этого делать. Седокова повернула камеру на избранника и все-таки поцеловала его. Янис Тимма также решил поддержать любимую и продемонстрировал как смачно ест лук на камеру. Поклонники отметили, что у пары сильные чувства и написали знаменитости комплименты под постом.

«У вас определенно любовь»;

«Вот вы прикалываетесь! Молодцы! Клево!»;

«Какие вы милые», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочка Седоковой навела маме боевой макияж.