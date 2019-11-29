Дочка Седоковой навела маме боевой макияж

Анна Седокова — одна из самых известных инстамам. В свой блог она постоянно выкладывает видео и фото с тремя детьми — Алиной, Моникой и Гектором. В этот раз певица похвасталась макияжем, который ей сделала младшая дочь Моника.

Девочка быстро вжилась в роль модного визажиста и мастерски выполнила работу. На кадрах видно, как на выразительных глазах, губах и скулах звезды красуется алая помада. Юный стилист также попробовала затемнить нос. Анне до того понравился образ, что она решила продемонстрировать его подписчикам.

«Я с идеальными волосами и образе <…> наслаждаюсь солнечным городом, но из идеального у меня сегодня лишь макияж от известного в ЛA (Лос-Анджелес) визажиста — Мо», — написала Седокова.

Instagram @annasedokova

Моника пояснила зрителям, что отомстила маме за макияж старшей сестры Алины.

Анна Седокова написала также, что вместе с дочкой они решили слетать на отдых. Певица предложила фанатам угадать, куда они отправятся в путешествие.

Ранее Анна Седокова заявила, что не стесняется встречаться с женатым мужчиной.