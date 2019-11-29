  1. Пятый канал
  4. Дочка Седоковой навела маме боевой макияж

Дочка Седоковой навела маме боевой макияж

, 17:18 | Алиса Старжевская Фото 87

Певица показала на видео результат работы юного визажиста Моники.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @annasedokova

Анна Седокова — одна из самых известных инстамам. В свой блог она постоянно выкладывает видео и фото с тремя детьми — Алиной, Моникой и Гектором. В этот раз певица похвасталась макияжем, который ей сделала младшая дочь Моника.

Девочка быстро вжилась в роль модного визажиста и мастерски выполнила работу. На кадрах видно, как на выразительных глазах, губах и скулах звезды красуется алая помада. Юный стилист также попробовала затемнить нос. Анне до того понравился образ, что она решила продемонстрировать его подписчикам.

«Я с идеальными волосами и образе <…> наслаждаюсь солнечным городом, но из идеального у меня сегодня лишь макияж от известного в ЛA (Лос-Анджелес) визажиста — Мо», — написала Седокова.

Instagram @annasedokova

Моника пояснила зрителям, что отомстила маме за макияж старшей сестры Алины.

Анна Седокова написала также, что вместе с дочкой они решили слетать на отдых. Певица предложила фанатам угадать, куда они отправятся в путешествие.

Ранее Анна Седокова заявила, что не стесняется встречаться с женатым мужчиной.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.08
-0.02 70.55
-0.02
Гороскоп на 29 ноября: Луна в знаке Козерога расширяет границы ваших возможностей

Последние новости

19:06
«Волшебник приехал!»: Киркоров привез детям Галкина чемодан игрушек
19:02
Полиция задержала напавшего с ножом на прохожих на Лондонском мосту в Великобритании
18:52
«Мой полярный напарник»: Волочкова выложила фото с Сергеем Ростом в розовых тапочках
18:43
Мутко потребовал объяснений от властей Иркутской области, пострадавшей от паводка
18:36
Роман Аврил Лавин и сына миллиардера закончился расставанием
18:32
«Мы все умрем»: Максим Виторган озадачил подписчиков новым постом

Сейчас читают

Собчак понравилась пародия на ее YоuТubе-шоу от блогера Satyr
«Женщина года»: Жена Реввы в роскошном платье взбудоражила юзеров
«Суперская снегурочка»: Михалкова из «Уральских пельменей» сразила подписчиков

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]