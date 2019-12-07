Стало известно меню обеда Путина и Лукашенко в Сочи

Стало известно меню обеда президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в резиденции Бочаров Ручей, куда глава республики прибыл на переговоры в преддверии годовщины создания Союзного государства.

Главы государств отведали барабульку с артишоком и каре теленка с запеченным луком. На десерт был подан мандариновый шербет, а из напитков — вино Краснодарского края.

Москва и Минск 8 декабря отметят 20-летие со дня подписания договора о создании Союзного государства. Путин отметил важность визита Лукашенко, а также возможность поговорить о перспективах сотрудничества между странами именно в канун этого события.

Ранее сегодня в ходе переговоров произошел казус, когда неожиданно для их участников в зале заседаний погас свет.