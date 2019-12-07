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«Слишком костлявая»: полуголая Эмили Ратаковски не устроила фанатов

, 22:29 | Анастасия Игонина Фото 76

Модель поделилась сексуальным снимком — но в ответ получила волну критики.

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Фото, видео: Instagram @emrata

Эмили Ратаковски поделилась с фолловерами соблазнительным фото. Сексуальные кадры появились на странице модели в Instagram.

На снимках Эмили позирует, стоя у стены спиной к камере. Ратаковски раздета по пояс — на одном из фото она даже не прикрывает фигуру руками, позволяя поклонникам любоваться своим телом. Многие фанаты от восторга не смогли подобрать слов, ограничившись смайликами и короткими возгласами — «вау».

Некоторые фолловеры испытали радость, обнаружив на Ратаковски хоть какую-то одежду.

«Я вижу штаны. Штаны — это замечтально. Штаны нужны», — резюмирует поклонник.

Instagram @emrata

Второй многословной категорией пользователей оказались хейтеры. Юзеры раскритиковали Эмили за излишнюю худобу.

«Слишком костлявая»

«Какая там фигура, там одни кости!» — недовольны подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Эмили Ратаковски в ночной сорочке сразила фанатов.

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