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  4. «Вкуснятина!»: Эмили Ратаковски в ночной сорочке сразила фанатов

«Вкуснятина!»: Эмили Ратаковски в ночной сорочке сразила фанатов

, 5:38 | Василий Заика Фото 184

Американская модель выложила в сеть снимок, сделанный во время отдыха на Мальдивах.

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Фото, видео: Instagram @emrata

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски на своей странице в Instagram опубликовала фото, сделанное во время отдыха на Мальдивах. На снимке 28-летняя уроженка Англии позирует в шелковой ночной сорочке на берегу Индийского океана.

«Свидание на Мальдивах», — озаглавила пост Эмили Ратаковски.

Instagram @emrata

Подписчики знаменитости, коих, к слову, насчитывается около 25 миллионов, восхитились красотой девушки на этом относительно скромном снимке. Все эмоции, которые пользователи испытали от увиденного, они выразили в комментариях к публикации.

«Вкуснятина!»

«Удачного свидания, ты великолепна!»

«Ошеломительно! Настоящая красота!»

«Сочная!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эмили Ратаковски показала себя со всех сторон.

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