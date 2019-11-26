«Вкуснятина!»: Эмили Ратаковски в ночной сорочке сразила фанатов

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски на своей странице в Instagram опубликовала фото, сделанное во время отдыха на Мальдивах. На снимке 28-летняя уроженка Англии позирует в шелковой ночной сорочке на берегу Индийского океана.
«Свидание на Мальдивах», — озаглавила пост Эмили Ратаковски.
Подписчики знаменитости, коих, к слову, насчитывается около 25 миллионов, восхитились красотой девушки на этом относительно скромном снимке. Все эмоции, которые пользователи испытали от увиденного, они выразили в комментариях к публикации.
«Вкуснятина!»
«Удачного свидания, ты великолепна!»
«Ошеломительно! Настоящая красота!»
«Сочная!» — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эмили Ратаковски показала себя со всех сторон.