«Вкуснятина!»: Эмили Ратаковски в ночной сорочке сразила фанатов

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски на своей странице в Instagram опубликовала фото, сделанное во время отдыха на Мальдивах. На снимке 28-летняя уроженка Англии позирует в шелковой ночной сорочке на берегу Индийского океана.

«Свидание на Мальдивах», — озаглавила пост Эмили Ратаковски.

Instagram @emrata

Подписчики знаменитости, коих, к слову, насчитывается около 25 миллионов, восхитились красотой девушки на этом относительно скромном снимке. Все эмоции, которые пользователи испытали от увиденного, они выразили в комментариях к публикации.

«Вкуснятина!»

«Удачного свидания, ты великолепна!»

«Ошеломительно! Настоящая красота!»

«Сочная!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эмили Ратаковски показала себя со всех сторон.