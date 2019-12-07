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Боксер Поветкин не сумел стать претендентом на титул WBA

, 23:49 | Алиса Маркова 28

Поединок между россиянином и американцем Майклом Хантером завершилась вничью.

Фото: Zuma\TASS

Российский боксер Александр Поветкин не смог стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории. Об этом сообщает ТАСС. Бой проходил в Эд-Диръии, пригороде Эр-Рияда в Саудовской Аравии.

Агентство отмечает, что 12-раундовый поединок между Поветкиным и американцем Майклом Хантером завершился вничью. Один судья присудил победу россиянину — 115:113, второй американцу — 115:113, третий поставил ничейные оценки — 114:114.

В активе 40-летнего Александра Поветкина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. До этого поединка он ыбл на пятом месте в рейтинге WBA, его соперник Майкл Хантер — на шестом. В послужном списке 31-летнего американского спортсмена 18 побед (12 нокаутом), одно поражение и одна ничья.

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