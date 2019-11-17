Российский профессиональный бокс: Кто стоит наших надежд?

Так кто же из наших парней способен выйти на первые роли в мировом боксе? Рассмотрим тех, кто уже в ближайшее время может громко заявить или напомнить о себе.

Дмитрий Бивол

28 лет

Полутяжелый вес

17 побед (11 нокаутом), 0 ничьих, 0 поражений

Уроженцу Киргизии в декабре исполнится 29 лет — самый возраст, чтобы обрести стабильность и стать звездой планетарного масштаба. В послужном списке Бивола пока не так уж много боев и по-настоящему знаковых побед. Однако в последнее время Дмитрий принялся активно наверстывать упущенное в начале профессиональной карьеры: в 2019-м году Бивол провел два боя — против Джо Смита-младшего из США и доминиканца Ленина Кастильо. Оба поединка завершились для него успешной защитой чемпионского пояса по версии WBA (Всемирная боксерская ассоциация — прим. Ред). После этого российский боксер попал в шорт-лист команды Сауля Альвареса, а это уже говорит о том, что он стал желанным соперником для по-настоящему топовых боксеров. Впрочем, о встрече с «Канело» говорить пока преждевременно, следующий соперник Дмитрия должен определиться до конца года.

Дмитрий Бивол. Фото: ТАСС Шарифулин Валерий

Артур Бетербиев

34 года

Полутяжелый вес

15 побед (15 нокаутом), 0 ничьих, 0 поражений

«Белый панчер» — поистине уникальный боксер. Свою профессиональную карьеру проживающий в Канаде, но представляющий Россию спортсмен начал довольно поздно, когда ему было уже 28 лет. До этого он приносил славу стране на любительском уровне, дважды завоевав «золото» Европы и один раз став чемпионом мира. На профи-ринг Бетербиев выходил не очень часто, тщательно подбирая себе противников. Но всякий его бой превращался в красочное шоу с неизменным финалом — 15 нокаутов в 15-ти поединках! В предыдущий раз «Волк» порадовал своих многочисленных поклонников 19 октября, когда одержал досрочную победу в Филадельфии над представителем Украины Александром Гвоздиком. На кону в этом бою стояли сразу два чемпионских титула — WBC, которым владел Александр, и IВF, он был за Артуром. В итоге Бетербиеву удалось и свой пояс защитить, и у соперника отобрать. Несмотря на то, что дагестанцу уже 34 года, он наверняка еще порадует нас красивыми победами. Дата следующего боя «Белого панчера», равно как и имя соперника, официально не объявлены. Однако в промоутерских кругах это уже секрет Полишинеля — ближайшим противником Бетербиева назван китайский боксер Мэн Фэньлун (16-0-0, 10 ko), ставший обязательным претендентом IBF. Их встреча должна состояться 2 февраля 2020 года в одном из городов Поднебесной.

Артур Бетербиев. Фото: ТАСС Шарифулин Валерий

Мурат Гассиев

26 лет

Первый тяжелый вес

26 побед (19 нокаутом), 0 ничьих, 1 поражение, 1 бой признан несостоявшимся

На протяжении семи лет «Айрон» находился в статусе непобежденного. Удачная серия Гассиева завершилась в июле 2018 года, когда он единогласным решением судей проиграл в Москве 12-раундовый бой за звание абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе украинцу Александру Усику. С тех пор Мурат на ринг не выходил, восстанавливаясь и усиленно тренируясь. Возвращение «Осетина» состоится 13 декабря в поединке против крепкого американца Джоуи Давейко (20-7-4, 11 ko). Будем надеяться, что этот бой станет новой отправной точкой в успешной карьере Гассиева, ведь 26 лет для профи — это, по сути, только начало пути.

Мурат Гассиев. Фото: ТАСС Шарифулин Валерий

Шавкат Рахимов

25 лет

Второй полулегкий вес

15 побед (12 нокаутом), 0 ничьих, 0 поражений

Так уж исторически сложилось, что большинство российских боксеров добиваются успеха в больших весах. Однако с недавних пор у нас появился отменный представитель полулегкой категории. Правда, заслуга в этом, в общем-то, принадлежит не отечественной школе бокса, а таджикской, откуда родом Шавкатджон. За Россию «Котто» выступает с 2015 года, за это время он успел стать чемпионом Всемирной боксерской организации, а впоследствии дважды защитить этот титул — во второй раз это произошло в марте этого года. Следующим соперником Рахимова, скорее всего, станет грозный американец Тевин Фармер, который в профессиональной карьере провел 36 боев, из них 30 выиграл, в том числе 6 — нокаутом.

Шавкат Рахимов. Фото: Instagram @shavkatmoney

Александр Поветкин

40 лет

Тяжелый и супертяжелый вес

35 побед (24 нокаутом), 0 ничьих, 2 поражения

Ну, и куда же без «Русского витязя». Поветкин — это олицетворение отечественного бокса, если можно так сказать, Россия в миниатюре. Его бьют, а он крепчает, падает, но не сдается, на него накладывают санкции, а потом отменяют их и признают невиновным. Александру уже пошел пятый десяток, а он по-прежнему в полном порядке. Казалось, после болезненного поражения в сентябре прошлого года от англичанина Энтони Джошуа, «Витязь» успокоится и уйдет на пенсию, однако Поветкин не ищет легких путей — не в его характере завершать карьеру побежденным. 11 месяцев россиянин готовился к своему следующему поединку, и 31 августа, побив другого британца, Хьюи Фьюри, он завоевал вакантный титул по версии WBA International. Но и на этом Поветкин не успокоился, и уже 7 декабря в 38-раз выйдет на профи-ринг. В столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, россиянину предстоит встреча с американцем Майклом Хантером (18-0-1, 12 ko). Поболеем вместе за «Русского витязя».

Александр Поветкин. Фото: ТАСС Шарифулин Валерий

Владимир Жарков