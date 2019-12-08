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  4. Петербуржец выставил на Avito двухрублевую монету за миллиард

Петербуржец выставил на Avito двухрублевую монету за миллиард

, 1:57 | Игорь Рязов Фото 182

Причина баснословно высокой стоимости монеты — очень редкий брак.

Фото: ТАСС / Антон Вергун

Житель Санкт-Петербурга разместил на сайте Avito объявление о продаже монеты номиналом два рубля по цене в один миллиард рублей. Причину такой стоимости он объяснил в описании.

«Монета 2016 года номиналом два рубля ММД (Московский монетный двор — Прим. ред.), очень редкий брак в виде поворота аверса относительно реверса ровно на 90 градусов. Редкость именно в повороте на 90 градусов!» — объяснил продавец.

Он подчеркнул, что продает монету за ту цену, которую считает правильной. Рассчитывает, что ею заинтересуются коллекционеры.

«Вы сказочно богаты? Вам некуда девать свои деньги, и вы бесцельно бродите по интернету в надежде увидеть хоть что-то безумное, ради чего можно было бы потратить ваш один миллиард рублей? Окей, вы нашли, что искали!» — убеждает петербуржец.

Avito.ru

В заключение продавец добавил, что возможен обмен. На его странице на Avito 75 активных объявлений и ни одного завершенного. Пользователь продает различные вещи: от детских ледянок за 150 рублей до смартфона за 30 тысяч.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один из жителей Санкт-Петербурга выставил на Avito барабан ударника группы «Кино». Цена составила 1,5 миллиона рублей.

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