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Басков пожертвовал музыкантам-волонтерам деньги на концерты в детских домах

, 5:59 | Игорь Рязов Фото 11

Певец перевел средства на покупку аппаратуры на следующий день после того, как его попросили о помощи.

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Фото, видео: Instagram @iuldashevaliubov, ТАСС / Антон Новодережкин

Певец Николай Басков выделил музыкантам-волонтерам деньги на покупку музыкальной аппаратуры. Об этом на своей странице в Instagram сообщила представитель коллектива Любовь Юлдашева.

«Ура! Благодаря помощи Николая Баскова мы стали обладателями настоящего сокровища — полного комплекта профессиональной звуковой аппаратуры», — написала Юлдашева.

По ее словам, были закуплены две акустические системы, двухканальная радиосистема, микшерный пульт, микрофоны и стойки. Использовать все это музыканты собираются для благотворительных концертов.

«Уже много лет мы проводим благотворительные акции „Мы вместе“ по детским домам, пансионатам и интернатам для престарелых и инвалидов», — сообщила представитель коллектива.

Она отметила, что не во всех учреждениях есть необходимая аппаратура, поэтому качество концертов страдало. 3 декабря музыканты встретились с Николаем Басковым после концерта и попросили о помощи. Уже на следующий день они пошли покупать аппаратуру.

«Мы готовы к дальнейшим свершениям, и на каждом следующем своем концерте в интернате, детском доме, пансионате или санатории мы будем вспоминать добрым словом Николая Баскова. Спасибо!» — заключила Юлдашева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отец Николая Баскова пожертвовал военной карьерой ради музыкальных побед сына.

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