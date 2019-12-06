Отец Николая Баскова пожертвовал военной карьерой ради музыкальных побед сына

Николай Басков впервые после смерти отца вышел в свет вместе со своей мамой Еленой Николаевной. Как певец чувствует себя после семейной трагедии? Почему он не планирует праздновать Новый год с родными и друзьями? И что для артиста сейчас самое главное? Узнаете в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Жизнь одна, никто нам другую не подарит, поэтому я стараюсь сегодня жить для своей души, для своего сердца и с благодарностью Богу за каждый день», — утверждает Басков.

Николай переосмыслил свое отношение к жизни, после того как потерял отца. Виктор Владимирович скончался после продолжительной болезни. Страшную новость певцу сообщили прямо перед выходом на сцену. Артист не стал отменять выступление и вышел к зрителям. Песню, которую Басков исполнил в тот вечер, он посвятил ушедшему папе. Позднее, чтобы почтить память отца, Николай выложил у себя на странице трогательное видео.

В свое время Виктор Владимирович пожертвовал военной карьерой ради музыкальных побед сына. У него были все шансы стать генералом, но для этого нужно было переехать в Одессу. Коля уже делал большие успехи в детском музыкальном театре в Москве. Отец понимал это и принял решение остаться в столице.

«Зашла группа, там было пять человек, ты был крайний. Ерзал-ерзал на стуле, потом выскочил на сцену, сказал: я могу спеть, как Алла Пугачева, как Валерий Леонтьев. Скажите как! Я все сейчас сделаю!» — рассказывает художественный руководитель Детского музыкального театра юного актера Александр Федоров Баскову.

На празднование юбилея детского театра Николай пришел вместе с мамой. Это первый выход в свет Елены Николаевны после потери мужа. Она не сводила глаз с Николая, когда он выступал.

Певец старается свободное время посвящать Елене Николаевне. Особенно артист любит навещать ее по утрам. Заботливая мама готовит для сына его любимое блюдо.

«Сырники — это самое главное утреннее блюдо, потому что по определенному рецепту всегда. Я обожаю ездить к маме на сырники», — признается певец.

Но собраться за семейным завтраком получается далеко не всегда. Николай очень много работает. Причина тому — его грандиозные планы.

«Надо готовиться к юбилею. Через два года 45. Уже обговариваю с режиссером то, что будем делать. Поэтому скоро увидите».

Басков старается не отказываться от выступлений. Даже в новогоднюю ночь Басков не позволит себе расслабиться.

«Да, я всегда работаю на Новый год. У меня так заведено. После Нового года такого всегда можно хорошо отдохнуть».

Не исключено, что свой отпуск Николай проведет в одиночестве. По его признанию, он не раз отправлялся в путешествие без сопровождения близких.

«Многие творческие люди нуждаются в апгрейде. Чтобы по-настоящему отдохнуть, надо почувствовать миг одиночества. Так как я все время нарасхват и огромное количество внимания ко мне».

Поклонники надеются, что отдых поможет Баскову оставить все плохое в прошлом и вдохновиться на новые творческие победы.

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