Названы самые популярные марки автомобилей в России

Аналитическое агентство «Автостат» обнародовало рейтинг самых популярных автомобилей в России. В ТОП-10 по числу продаж в ноябре 2019 года вошли легковые и малотоннажные грузовые машины.

Возглавляет рейтинг Lada — в прошедшем месяце было продано 31 217 автомобилей. На второй строчке списка KIA — 19 612 машин. Третье место занимает Hyundai — 16 314. На четвертом месте в списке Renault — 12 833 проданных автомобиля. Замыкает пятерку лидеров Volkswagen — 9 160 единиц.

В десятку также вошли Skoda, Toyota, GAZ, Nissan и Mitsubishi. Всего в ноябре 2019 года в России было продано 156 848 автомобилей. Этот показатель на 6,4% ниже, чем в аналогичном периоде 2018 года.

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