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Как изменится экзамен на получение водительских прав с 2020 года

, 16:30 | Карина Бернтгольц Видео 59

В ГИБДД рассказали, как экзаменатор будет оценивать практические навыки начинающих водителей. В частности, изменения коснутся выставления штрафных баллов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

В ГИБДД рассказали об изменениях, которые планируется внести в структуру сдачи экзамена на получение водительских прав с 1 октября 2020 года. В теоретической части предполагается увеличение количество задач за счет включения вопросов, касаемых основ безопасного вождения транспортного средства. Кроме того, ожидается включение в тест заданий, связанных с основами психологии, медицины, а также с особенностями, характерными для категории вождения, на которую кандидат непосредственно сдает экзамен, пишет RT.

В практической части планируется изменить систему оценивания навыков экзаменуемого. В частности, эксперты хотят уйти от штрафных баллов. Ожидается, что навыки кандидата в водители будут оцениваться в соответствии с тем, насколько правильно и безопасно для других участников дорожного движения он управляет машиной.

«Мы планируем, что <…> придем к какому-то выводу, как более правильно мы сможем оценивать навыки кандидатов в водители при сдаче практического экзамена. Предварительно, предполагаем, что от штрафных баллов мы уйдем», — цитирует РИА Новости замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции РФ Николая Гилякова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Госавтоинспекция планирует исключить сдачу экзаменов на водительские права на автоплощадках.

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