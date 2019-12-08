Президенты России и Беларуси обменялись подарками по окончанию встречи в Сочи

Президенты Беларуси Александра Лукашенко и России Владимир Путин общались на переговорах в Сочи почти шесть часов. По окончанию встречи лидеры по традиции обменялись подарками, пишет «Белтелерадиокомпания».

Российский президент подарил белорусскому коллеге позолоченный самовар и набор для чаепития на шесть персон, который выполнен в русском стиле. Со своей стороны президент Беларуси привез местные продуктовые изыски – колбасу, конфеты, сыр, сало, а также некую загадочную бутылку, декоративно оплетенную лозой.

tvr.by кадр из эфира телеканала «Беларусь 1»

Восьмого декабря отмечается 20 лет со дня подписания договора о создании Союзного государства Беларуссии и России. Оба лидера отметили, что за прошедшие годы проделана большая работа, однако еще многое предстоит сделать в будущем.

Планировалось, что на встрече президенты двух стран подведут итоги 20-летия Договора о создании Союзного государства и подпишут пакет дорожных карт по углубленной интеграции России и Беларуси.

Следующая встреча назначена на 20 декабря, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Он также отметил, что переговоры были плодотворными, а Россия и Беларуссия серьезно сблизили позиции по нефтегазовым вопросам.

Ранее 5-tv.ru писал, что переговоры Путина и Лукашенко в Сочи завершились спустя почти шесть часов.