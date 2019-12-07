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Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи завершились спустя 5,5 часов

, 21:54 | Сергей Зеленский Видео 120

Встреча президентов России и Белоруссии прошла в канун годовщины образования Союзного государства. Следующая встреча назначена на 20 декабря.

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Фото, видео: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС, 5-tv.ru

Переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи в канун годовщины образования Союзного государства завершились спустя пять с половиной часов.

Первые два часа лидеры обеих стран общались в составе делегаций, а во время обеда беседовали тет-а-тет. Затем консультации продолжились вновь в расширенном формате.

В частности, в ходе переговоров Лукашенко заявил о необходимости установления равных условий для всех субъектов хозяйств в рамках интеграции Москвы и Минска, в том числе, что касается цен на нефть и газ, пишет «Экономика сегодня».

Оба лидера отметили, что за прошедшие 20 лет с момента образования Союзного государства проделана большая работа, однако еще многое предстоит сделать в будущем.

Следующая встреча назначена на 20 декабря, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Он также отметил, что переговоры были плодотворными, а РФ и Белоруссия серьезно сблизили позиции по нефтегазовым вопросам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из чего состояло меню обеда Путина и Лукашенко, а также о том, как во время встречи на высшем уровне в одном из залов резиденции Бочаров Ручей неожиданно погас свет.

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