Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи завершились спустя 5,5 часов

Переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи в канун годовщины образования Союзного государства завершились спустя пять с половиной часов.

Первые два часа лидеры обеих стран общались в составе делегаций, а во время обеда беседовали тет-а-тет. Затем консультации продолжились вновь в расширенном формате.

В частности, в ходе переговоров Лукашенко заявил о необходимости установления равных условий для всех субъектов хозяйств в рамках интеграции Москвы и Минска, в том числе, что касается цен на нефть и газ, пишет «Экономика сегодня».

Оба лидера отметили, что за прошедшие 20 лет с момента образования Союзного государства проделана большая работа, однако еще многое предстоит сделать в будущем.

Следующая встреча назначена на 20 декабря, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Он также отметил, что переговоры были плодотворными, а РФ и Белоруссия серьезно сблизили позиции по нефтегазовым вопросам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из чего состояло меню обеда Путина и Лукашенко, а также о том, как во время встречи на высшем уровне в одном из залов резиденции Бочаров Ручей неожиданно погас свет.