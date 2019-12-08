  1. Пятый канал
  4. «Ты опять голая?»: Лобода оценила наряд Лолиты на «Песне года»

«Ты опять голая?»: Лобода оценила наряд Лолиты на «Песне года»

, 13:41 | Карина Бернтгольц Видео 30

На своей странице в Instagram «суперзвезда» опубликовала видео, на котором заключена в объятиях Милявской.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

Украинская поп-звезда Светлана Лобода показала подписчикам в Instagram, что такое женская дружба. Певица выложила в соцсети кадры, на которых позирует перед журналистами со своей коллегой по сцене Лолитой Милявской на концерте «Песня года» в Москве.

Судя по видео, артистки безмерно рады видеть друг друга. Не стесняясь папарацци, они горячо обнялись и принялись расспрашивать друг друга о том, как у них дела.

«Суперзвезда» также обратила внимание на положительные изменения во внешности своей подруги, отметив, что она сильно похудела, и оценила ее вечерний образ.

«Ты опять голая, да?» — иронично заметила Лобода, глядя на наряд Лолиты с крайне глубоким декольте.

«Мне же есть, у кого учиться», — шутливо ответила Милявская, оценив наряд светской львицы. На мероприятии Светлана блистала в экстравагантном образе, состоящем из откровенного топа, мини-юбки, накидки с огромными рукавами с воланами, шляпы и ботфортов.

Поклонники были тронуты такой теплой встречей двух певиц. Они не могли сдержать эмоции, увидев, как горячо друг друга поприветствовали две знаковые персоны российского шоу-бизнеса.

Instagram @lobodaofficial

«Какие же вы крутышки!»

«Эффектны бабы!»

«О женской дружбе в одном видео!»

«Очень мило!» — восхищались коммментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Васильев раскритиковал Лободу за костюм с «конкурса красоты в райцентре».

Читайте также

+1° Атмосферное давление 741 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.72
-0.09 70.76
0.04
Гороскоп на 8 декабря: Луна в Тельце сулит успех в финансовых делах

Последние новости

13:41
«Ты опять голая?»: Лобода оценила наряд Лолиты на «Песне года»
13:36
Обиды, скандалы, амбиции: Как президенты юбилей НАТО отмечали
13:29
Как алкоголь спас человечество от вымирания?
13:20
«Самые милые карапузы!»: Безруков показал, что для него значит счастье
13:14
Видео: Провальный прокат Алины Загитовой в финале Гран-при в Турине
13:08
Смертельные рейсы: в России увеличилось число ДТП с участием автобусов

Сейчас читают

«Ее мне дали на сдачу»: петербуржец о двухрублевой монете за миллиард
Гороскоп на 8 декабря: Луна в Тельце сулит успех в финансовых делах
Петербуржец выставил на Avito двухрублевую монету за миллиард

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]