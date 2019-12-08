«Ты опять голая?»: Лобода оценила наряд Лолиты на «Песне года»

Украинская поп-звезда Светлана Лобода показала подписчикам в Instagram, что такое женская дружба. Певица выложила в соцсети кадры, на которых позирует перед журналистами со своей коллегой по сцене Лолитой Милявской на концерте «Песня года» в Москве.

Судя по видео, артистки безмерно рады видеть друг друга. Не стесняясь папарацци, они горячо обнялись и принялись расспрашивать друг друга о том, как у них дела.

«Суперзвезда» также обратила внимание на положительные изменения во внешности своей подруги, отметив, что она сильно похудела, и оценила ее вечерний образ.

«Ты опять голая, да?» — иронично заметила Лобода, глядя на наряд Лолиты с крайне глубоким декольте.

«Мне же есть, у кого учиться», — шутливо ответила Милявская, оценив наряд светской львицы. На мероприятии Светлана блистала в экстравагантном образе, состоящем из откровенного топа, мини-юбки, накидки с огромными рукавами с воланами, шляпы и ботфортов.

Поклонники были тронуты такой теплой встречей двух певиц. Они не могли сдержать эмоции, увидев, как горячо друг друга поприветствовали две знаковые персоны российского шоу-бизнеса.

Instagram @lobodaofficial

«Какие же вы крутышки!»

«Эффектны бабы!»

«О женской дружбе в одном видео!»

«Очень мило!» — восхищались коммментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Васильев раскритиковал Лободу за костюм с «конкурса красоты в райцентре».