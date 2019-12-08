Валенки спасли упавшего в вентиляционную шахту жителя Якутска

Житель Якутска чудом остался жив после падения в вентиляционную шахту с десятого этажа. По сообщению местных СМИ, мужчина находился в техническом отсеке на крыше одного из домов по Сергеляхскому шоссе. В определенный момент он уронил валенки в вентиляционное отверстие и провалился, попытавшись достать их обратно.

Якутянин пролетел вниз головой по шахте 28 метров и застрял на уровне первого этажа. Мужчина остался в живых только благодаря тому, что вентиляция имела сужение. Свою роль сыграли и валенки, смягчив падение.

Жильцы дома услышали крики пострадавшего о помощи и вызвали спасателей. Специалистам при помощи специнструмента пришлось проделать в стене отверстие и вызволить мужчину, который был передан подоспевшей бригаде медиков.

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