Пьяный мужчина рухнул в чан с лаком на бронетанковом заводе в Петербурге

Пьяный мужчина при невыясненных обстоятельствах рухнул в чан с лаком в Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел 7 декабря в Стрельне на территории 61-го Бронетанкового ремонтного завода.

Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у пострадавшего отравление лакокрасочными материалами и глубокую степень оглушения, а также химические ожоги и гематомы. В момент осмотра врачи обнаружили, что все тело мужчины измазано в лаке, несмотря на надетую на него чистую одежду.

Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru опубликовал рейтинг алкоголиков по знаку зодиака: кому точно не стоит употреблять спиртное.