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  4. Пьяный мужчина рухнул в чан с лаком на бронетанковом заводе в Петербурге

Пьяный мужчина рухнул в чан с лаком на бронетанковом заводе в Петербурге

, 10:48 | Василий Заика Видео 308

Пострадавший с химическими ожогами и отравлением лакокрасочными материалами госпитализирован в тяжелом состоянии.

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Фото, видео: google.com/maps, Olga I, ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, Константин Кокошкин, www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Пьяный мужчина при невыясненных обстоятельствах рухнул в чан с лаком в Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел 7 декабря в Стрельне на территории 61-го Бронетанкового ремонтного завода.

Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у пострадавшего отравление лакокрасочными материалами и глубокую степень оглушения, а также химические ожоги и гематомы. В момент осмотра врачи обнаружили, что все тело мужчины измазано в лаке, несмотря на надетую на него чистую одежду.

Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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