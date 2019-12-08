«Избавилась от ненужного мужа»: Лолита раскрыла секрет похудения

Эстрадная исполнительница Лолита Милявсая на концерте «Песня года» пообщалась с журналистами и рассказала, как ей удалось похудеть. Многие гости вечера обратили внимание, что артистка стала стройнее и поинтересовались, в чем ее секрет. Как выяснилось, сбрасывать лишние килограммы звезда начала после разрыва с фитнес-тренером Дмитрием Ивановым.

«Как я похудела? К эндокринологу записалась, сдала анализы и избавилась от ненужного мужа и сразу худеть начала», - пошутила светская львица.

Говоря о своей личной жизни, Лолита отметила, что пользуется большой популярностью среди поклонников. По крайней мере, от нехватки внимания точно не страдает. Однако несмотря на такой интерес к своей персоне, «того самого» знаменитость еще не встретила. А если все-таки на горизонте появится достойная партия, она не исключает, что снова пойдет под венец.

«Очень много придурков пишут, предлагают себя, признаются в любви. Даже зимой шизофреники оказывается активны, но я стараюсь на них не реагировать. Мужик мне нужен умный. Это слабого надо брать под усы, а мужик с мозгами все сделает сам. <…> Может, я еще не раз замуж выйду», – цитирует певицу KP.RU.

Сногсшибательный образ Лолиты на «Песне года» вызвал восхищение у гостей вечера. Звезды и зрители обратили внимание, что артистка, облаченная в эксцентричный черный наряд с глубоким декольте, заметно похорошела и стала выглядеть еще стройнее и эффектнее. Как ранее писал 5-tv.ru, изменения в фигуре вокалистки оценила ее коллега по сцене Светлана Лобода.