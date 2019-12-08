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«Мурашки по коже»: Виторган снял видео выступления Нинидзе на Кипре

, 18:57 | Сергей Зеленский Видео 154

Избранница актера проникновенно исполнила песню о любви.

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Фото, видео: Instagram @mvitorgan

Актер Максим Виторган снял завораживающее видео выступления своей возлюбленной Нино Нинидзе на Кипре. Кадры сняты в полумраке и черно-белых тонах, что придает атмосфере ауру таинственности.

«Открой глаза — я принимаю все в тебе,

Я говорю и смотрю на тебя,

А у тебя мурашки по коже», — проникновенно исполнила она песню группы IOWA «Одно и то же».

Сообщалось, что пара вновь отправилась на солнечный Кипр, где они уже провели отпуск в августе этого года.

Нино — дочь знаменитой советской и грузинской актрисы Ии Нинидзе, прославившейся ролью в кинофильме 1976 года «Небесные ласточки». Отец Максима Эммануил — не менее известный актер, народный артист РФ, снявшийся более чем в ста картинах.

Как рассказывал 5-tv.ru, 10 сентября Виторгану исполнилось 47 лет, и 28-летняя Нинидзе трогательно поздравила его, многозначительно отметив, что это — его день.

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