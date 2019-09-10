«Твой день»: Нинидзе поздравила Виторгана с днем рождения совместным снимком

Максим Виторган отмечает 10 сентября 47-летие. С днем рождения артиста поздравила актриса и певица Нино Нинидзе, которую, по слухам, с Виторганом связывают не только дружеские чувства.

В сторис на своей странице в Instagram Нино разместила поздравление для Виторгана. Нинидзе опубликовала совместное фото с актером, на котором они позируют, тесно прижавшись друг к другу. Артистка положила голову на плечо своему спутнику. Судя по отражению тарелок в солнечных очках, которые надел Виторган, они с Нинидзе в этот момент находились в каком-то кафе.

Instagram @ninosha13

«Сегодня — твой день», — написала Нино на снимке на английском языке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что с днем рождения Максима Виторгана поздравила его бывшая жена Ксения Собчак вместе с их общим сыном Платоном — мальчик приготовил для папы очаровательную поделку.