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Вкусные запеченные караси— новогодний стол всего за 50 рублей

, 18:10 | Алиса Старжевская 127

Как быстро превратить килограмм рыбы в кулинарный шедевр?

Фото: www.globallookpress.com / Ernst Wrba

Не всегда в новогодний стол должен ломиться от дорогих продуктовых изысков. К примеру, запеченные караси украсят любое праздничное застолье и накормят даже самых искушенных гурманов, UTRO.ru со ссылкой на Яндекс Дзен канала «Кухня наизнанку».

Блюдо «убивает двух зайцев» — в простом рецепте есть рыба и гарнир.

«Это настолько вкусно, что гостей даже мелкие кости в карасях не пугают — все, кто у меня пробовал это блюдо, были удивлены, насколько это вкусно. И очень просто!», — уверяет интернет-повар.

Ингредиенты

Состав блюда входят: килограмм карасей, порядка четырех картофелин, морковь, цветная капуста, соль, а также приправа для рыбы из морской соли, муки, кукурузного крахмала, лука, чеснока, черного и белого перцев, базилика, укропа, петрушки и орегано. Также понадобится растительное масло, две столовые ложки которого необходимо добавить в смесь из специй.

Как готовить запеченных карасей

В полученной массе помытую и очищенную рыбу необходимо и дать ей настояться хотя бы полчаса. Тем временем подготовьте дольки моркови и картофеля, разберите капусту на соцветия. Овощи посыпьте специальными специями и, подлив в них масла, хорошенько перемешайте. Содержимое сверните «конвертом» и уложите рядом с карасями на пергаментной бумаге. Запекайте блюдо при 200°С в духовке, и через 40 минут новогодний шедевр будет готов.

Ранее 5-tv.ru писал, как приготовить хахряшки на кефире.

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