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Посол Белоруссии в РФ раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко

, 19:43 | Сергей Зеленский Видео 27

Президенты РФ и Белоруссии обсудили нефтегазовый вопрос, поставки продовольствия и другие актуальные вопросы двусторонних отношений.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Климентьев, www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Victor Lisitsyn, Nikolay Gyngazov

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко рассказал детали прошедших 7 декабря в Сочи переговоров российского и белорусского лидеров Владимира Путина и Александра Лукашенко. Главы государств встречались в канун годовщины образования Союзного государства.

Газ

По словам Семашко, стороны коснулись цен на российский газ для Минска. Дипломат уточнил, что этот вопрос должен быть согласован в ближайшие две недели.

Во время переговоров Лукашенко заявлял, что Белоруссия не просит у России дешевый газ, а настаивает на обеспечении равных экономических условий для предприятий.

Нефть

Путин и Лукашенко нашли подходы к решению вопроса компенсации белорусской стороне издержек из-за проводимого в России налогового маневра в нефтяной сфере.

Данная мера подразумевает снижение до нуля экспортных пошлин и увеличении налога на добычу полезных ископаемых к 2024 году, что, по некоторым оценкам, принесет в бюджет РФ 10,8 триллиона рублей при потерях в 3,4 триллиона. Однако в Минске были уверены, что налоговый маневр приведет к росту цен на нефть для Белоруссии.

Поставки продовольствия

Семашко рассказал, что делегации нашли решение по снятию имеющихся ограничений на поставки белорусского продовольствия в РФ.

Представители Белоруссии ранее неоднократно выражали несогласие с действиями Россельхознадзора, который ограничивал поставки в РФ белорусской молочной и мясной продукции в связи с выявленными нарушениями и претензиями по его качеству.

Прочие вопросы

Минск и Москва согласовали проекты дорожных карт по электроэнергетике и сотрудничеству таможенных служб. При этом несогласованными остаются восемь треков, добавил Семашко.

Очередная встреча Путина и Лукашенко намечена на 20 декабря в Петербурге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что переговоры Путина и Лукашенко в Сочи длились 5,5 часов.

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