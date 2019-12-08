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Плющенко упал на своем шоу в Румынии и устроил фонтан на льду

, 21:47 | Светлана Александрова Видео 288

Из-за проблем со льдом сначала фигурист перенес выступление в городе Клуж с вечера субботы на утро воскресенья, а потом чуть не покалечился, зацепившись коньком за трубу.

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Фото, видео: Instagram @plushenkoofficial

Евгений Плющенко рассказал в Instagram о самом невероятном выступлении в своей жизни, сопроводив его видео с необычного мероприятия, на котором катался вместе с сыном Александром.

«Сегодня было самое удивительное шоу в моей жизни», — написал он.

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и семикратный — Европы приехал со своим шоу в румынский город Клуж. Выступление должно было состояться в субботу в 19 часов, однако лед оказался совершенно не готов. На свой страх и риск организаторы и фигуристы решили перенести его на следующее утро, практически не надеясь, что в 9:30 на него придет много зрителей. Но, вопреки опасениям, собрался полный зал. Однако проблемы со льдом все равно остались.

«Я откатал за свою жизнь больше трех тысяч шоу, но я никогда не видел таких проблем с намороженным льдом (который в итоге так и не сделали нормально), и никогда так рано утром не катался для зрителей!» — продолжает свой рассказ Плющенко.

В итоге выступающие были вынуждены старательно объезжать дырку в середине арены, а к концу лед и вовсе начал таять и трескаться.

«Мы все-таки рискнули с Саней в финале прыгнуть. Он прыгнул и упал, я тоже прыгнул, попал коньком в водяную трубку, упал и случился фонтан де Треви! Вы когда-нибудь такое видели? Я точно нет! Вот такое у нас незабываемое было шоу», — заключил олимпийский чемпион.

На видео Евгений Плющенко пытается выполнить прыжок, но спотыкается обо что-то и падает. После этого из-под льда начинает бить струя воды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как маленький сын Евгения Плющенко, получивший прозвище Гном Гномыч, сорвал овации перед 11-тысячной аудиторией на ледовой Арене в испанской Малаге.

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