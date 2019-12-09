Дагестанские зоозащитники пришли в ужас от увиденного в муниципальном приюте для бродячих животных. Зрелище действительно не для слабонервных — кругом лужи крови, и горы убитых собак. Собственно, содержать здесь бездомных животных, никто и не собирался.

Под видом ветеринарной клиники, работала самая настоящая живодерня. Отловленных бродяг пытали и зверски истребляли десятками. При этом деньги на содержание животных приют получал исправно.

Все эти жуткие факты стали поводом для проверки полиции и прокуратуры. Из Хасавюрта репортаж Мурада Магомедова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинский чиновник протащил по дороге привязанную к машине собаку.