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  4. Живодерня работала под видом приюта для бродячих собак в Дагестане — видео (18+)

Живодерня работала под видом приюта для бродячих собак в Дагестане — видео (18+)

, 8:49 Эфирная новость 63

В комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды направили депутатские запросы в полицию и прокуратуру.

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Фото, видео: ТАСС/Кухмарь Кирилл, 5-tv.ru

Дагестанские зоозащитники пришли в ужас от увиденного в муниципальном приюте для бродячих животных. Зрелище действительно не для слабонервных — кругом лужи крови, и горы убитых собак. Собственно, содержать здесь бездомных животных, никто и не собирался.

Под видом ветеринарной клиники, работала самая настоящая живодерня. Отловленных бродяг пытали и зверски истребляли десятками. При этом деньги на содержание животных приют получал исправно.

Все эти жуткие факты стали поводом для проверки полиции и прокуратуры. Из Хасавюрта репортаж Мурада Магомедова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинский чиновник протащил по дороге привязанную к машине собаку.

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