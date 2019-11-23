«До слез»: Украинский чиновник протащил по дороге привязанную к машине собаку

Директор Государственного архива Хмельницкой области (Украина) Владимир Байдич привязал собаку к машине и проехал с ней несколько километров по дороге в селе Кузьмин. Жуткие кадры опубликованы на странице организации UAnimals в Facebook.

Комментируя свой поступок, живодер отметил, что собака укусила его мать, поэтому он решил наказать ее, пишет украинское издание Страна.ua. В результате у несчастного пса оказались полностью стерты лапы.

В комментарии к записи отмечается, что на кадры невозможно смотреть без слез. Пользователям стало безумно жалко пострадавшую собаку.

«До слез», — написал один из юзеров.

Сейчас животное находится под наблюдением медиков в ветеринарной клинике. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что строители спасли несчастного пса, провалившегося под лед в Свердловской области.