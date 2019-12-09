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WhatsApp представил новую функцию

, 11:41 | Карина Бернтгольц Видео 116

Возможность создавать задачи и получать напоминания о них доступна только по платной подписке.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Fabian Sommer, Christoph Dernbach, Carsten Rehder, Nasir Kachroo

Популярный сервис WhatsApp представил новую функцию, получившую название WhatsApp Reminders. Как сообщает ФАН со ссылкой на официальный сайт проекта, у пользователей приложения появится возможность создавать задачи и получать напоминания о них. Нововведение доступно по платной подписке на всех устройствах с установленным мессенджером.

Чтобы воспользоваться новой опцией, достаточно будет создать необходимую задачу, а после отправить сообщение боту Any.do, указав точное время напоминания. Приятным бонусом для пользователей сервиса станет возможность автоматического формирования задания. Боту можно будет переслать сообщение из других диалогов, после чего он сам создаст напоминание и в нужное время сообщит о запланированных делах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мессенджер WhatsApp тестирует автоматическое удаление сообщений. Функция позволит пользователям очищать личную переписку через некоторое время.

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